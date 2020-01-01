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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب قبرصي يجمع توقيعات للوقوف ضد قرار تحويل آيا صوفيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:11 م
آيا صوفيا
آيا صوفيا
أبوزيد على
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كشفت صحيفة «أرثوذكس تايمز» اليونانية عن بدء الحزب الديمقراطي القبرصي جمع توقيعات المواطنين في قبرص، ضد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد، وأشار الحزب إلى أن قرار تحويل آيا صوفيا أداة ضغط تركية على أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن متحف «آيا صوفيا» هو صرح فني ومعماري موجود في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، وجرى تحويله إلى مسجد مع الدولة العثمانية بعد ما كان كنيسة في أصله، قبل أن يصبح متحفًا عام 1934.

من جهته أكد نيكولاس بابادوبولوس رئيس الحزب الديمقراطي القبرصي، على أن تهديدات أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد تحتاج إلى وقفة، مضيفًا: "نؤمن بقوة المجتمع المدني التي يمكن من خلال الإجراءات المناسبة، إحباط مكائد تركيا السياسية ضد التاريخ والحرية الدينية ومبادئ اليونسكو".

كما تحدث رئيس الحزب عن جهود تركيا لمحو التاريخ دون احترام الحرية الدينية ومبادئ اليونسكو، وأن الحكومة التركية تحاول إيجاد أداة مساومة أخرى في محادثاتها مع أوروبا بعد قضايا اللاجئين والطاقة، فتخلق تركيا قضية دينية.

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