محافظ سوهاج يكرم 14 من العاملين بمستشفيات المحافظة

كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، 14 من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة ومنحهم شهادات التقدير، تقديرا لما بذلوه من مجهودات وتضحيات خلال الفترة الماضية فى مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة غادة أحمد سالم، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.ووجه محافظ سوهاج، خلال لقائه بالمكرمين، الشكر لجميع العاملين بالقطاع الطبي على جهودهم وما بذلوه من تضحيات خلال الفترة الماضية، مؤكدا على دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع العاملين بالقطاع الطبي من أطباء، وتمريض، ومسعفين، وفنيين، وإداريين، وعاملين مشيرا إلى أن الدولة تقدر وتثمن مجهودات العاملين بالقطاع الطبي.وأشار "الفقي" إلى أن المحافظة بدأت منذ فترة في تكريم العديد من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة تقديرا لجهودهم المخلصة وتفانيهم فى أداء مهام عملهم وتضحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين، مشيرا إلى إستمرار التكريم خلال الأيام القادمة.يذكر أن المكرمين اليوم من مستشفى الحميات بسوهاج هم الدكتور مينا زكي عجايبي، طبيب، وأمل محمد كمال فني أشعة، ومحمود أبو الحمد سعد،ممرض.ومن مستشفى سوهاج التعليمي تم تكريم الدكتور محمد سمير رسلان،طبيب، وعفاف سيد ضاحي،مشرفة قسم العزل ومكافحة العدوى، وحسن عزوز محمد، عامل.كما تم تكريم عدد من العاملين بمستشفى سوهاج العام وهم الدكتور وائل شنودة راتب، طبيب، ومحمود محمد محمود مصطفي، المدير الإداري، وأحمد خلف مخلوف، فني أشعة، وندا السيد محمد، فني تمريض.ومن مديرية الصحة بسوهاج تم تكريم الشجيع محمد كامل عبد المجيد، مراقب صحي بالمديرية، وماهر عبد اللاه محمد عارف،مراقب صحي، كما تم تكريم اثنين من العاملين بمستشفى أخميم المركزي وهما الدكتورة صفاء أبو السعوود فهمي، طبيبة، ومصطفى شعبان، عبده فني تحاليل.