رئيس جامعة سوهاج يتفقد استعدادات المدن الجامعية لبدء تسكين الطلاب

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، يصاحبه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، مبنى "ج" بالمدينة الجامعية، وذلك لمتابعة الإجراءات والقواعد المنظمة لعملية تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية، استعدادًا لتسكين طلاب الفرق النهائية لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق مدير أمن الجامعة.وخلال جولته، أكد "عزيز" حرص إدارة الجامعة على توفير كافة إجراءات الحماية والوقاية للطلاب للحفاظ على صحتهم والتأكيد على سلامتهم، ومتابعة أعمال النظافة والصيانة بدءًا من عملية التسكين بالمدن وحتى انتهاء فترة الامتحانات، موضحًا أنه تم توفير ما يقرب من ١٠ آلاف كمامة سيتم توزيعها على الملاحظين في اللجان والتي تم تصنيعها من قبل الهيئة الوطنية للتصنيع، كما سيتم تخصيص منافذ لبيع الكمامات بسعر رمزي للطلاب.وأوضحت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أن التسكين بالمدن سيبدأ في الفترة من 10 وحتى 13 يوليو الجاري، حيث سيتم تسكين طالبات كليات المقر القديم بمبنى "ناصر، ج"، أما الطلاب فسيتم تسكينهم بمبنيي العارف والرعاية، على أن يتم الكشف الطبي عليهم بمبنى "ج"، أما بالنسبة لطالبات كليات المقر الجديد فتم تخصيص مبنى 1، 2 للتسكين، وسيكون الكشف الطبي عليهن أمام مبنى 1، وأيضًا تخصيص عمارات الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة لتسكين الطلاب على أن يتم كشف الطبي بنفس المبنى، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة نبه على أهمية مراعاة التباعد في الغرف وتوفير التهوية الجيدة بها، بحيث تحتوي كل غرفة على سريرين لطالبين فقط، بالإضافة إلى تزويد دورات المياه "بالصابانات" لغسل الأيدى باستمرار وبطريقة صحيحة.وأكد الدكتور محمد حلمي مدير الإدارة الطبية، أن الإدارة استعدت لجميع الإجراءات الوقائية التي سيتم تطبيقها خلال فترة الامتحانات، حيث سيتم تجهيز سيارة إسعاف وتواجد فريق طبي من المستشفى الجامعي والإدارة الطبية للتعامل مع الحالات المشتبه بها، وأيضًا للجان الخاصة، كما تم توفير 20 جهاز كاشف حراري، وجهاز لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومظلات علي البوابات الداخلية وذلك لحماية الطلاب من أشعة الشمس.وأضاف حلمي أنه سوف يتم توفير الأطقم الطبية للفحص على مدار 24 ساعة للطلاب والطالبات المقيمين بالمدن الجامعية، إلى جانب تعقيم وتطهير كافة مبانى المدن والقاعات قبل وخلال وبعد أداء الامتحانات، لافتًا إلى أن الطالب الذي يعاني من مشاكل صحية لن يؤدي الامتحانات نهائيًا مع تقديم تقرير طبي بذلك، كما ستقام لجان عزل للطالب الذي تظهر عليه أعراض في وقت تأديته للامتحان، وسيتم تأجيل باقي المواد لحين التعافي.كما شملت جولة رئيس الجامعة متابعة سير العمل لإدارات مبنى المركزية، وذلك للتأكد من مدى التزام العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي حددتها الجامعة حفاظًا على الصحه العامة للجميع.