غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 20.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوم، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 357 يوم.وتتوقع وزارة المالية وفقا لمشروع موازنة 20202021 أن يصل اجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.