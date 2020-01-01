محمد منير يقترب من المليون مشاهدة بـ«الناس في بلادي» (فيديو)

طرح المطرب محمد منير، الخميس الماضي، أحدث أغنايته الوطنية المصورة بعنوان "الناس في بلادي" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".ولاقت الأغنية ردود فعل قوي من الجمهور خاصة وأن الكليب احتوى على ظهور خاص للإعلامية نجوى إبراهيم الشهيرة بماما نجوي وحقق الفيديو أكثر من 860 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط.وطُرحت أغنية "الناس في بلادي" تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وكانت الأغنية قد طرحت على منصة "أنغامي" الإلكترونية ومن المقرر أن يبدأ بثها اليوم على القنوات الفضائية المصرية.وأغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وصور الكينج مشاهد فيديو كليب الأغنية داخل إحدى المدراس الخاصة بمنطقة مصر.وتقول كلمات الأغنية:فِي جنوبك شَمْس وَخَضِرَةفِي شِمَالِك بَحْرٌ ومطرةوَفِي غربك شرقك صَحْرَاءرملك الْمَاسّ وَيَاقُوتفيكي الجغرافيا تَعْلَموَتَارِيخ فَاضِل يَتَكَلَّموَعِلْمُك عَلَى قَلْبِي مُعَلِّمٌوَبُنِيَت فِي الْعِشْق بُيُوت‎كم شَمْسِك تَفُوت وَرَا قَمَرًاعُمَّال بيشق الصحراأَنَا لِجُلّ حبيبتي السمراأَتْعَب وَاكْدَح وَأَمُوتنرقص ونطير ونغني مَيْن يَعْشَق اِكْتَر مِنِّيأَنَا حاسس إنِّي كَأَنِّي برجع طِفْل صغنتوتوبلادي بِلَادِي بِلَادِي ليكي حِبِّي وفؤاديياسلام ع النَّاسُ فِي بِلَادِي وَلَا الْجَيْش المظبوط