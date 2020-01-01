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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد منير يقترب من المليون مشاهدة بـ«الناس في بلادي» (فيديو)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:55 م
محمد منير
محمد منير
حسن أمين
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طرح المطرب محمد منير، الخميس الماضي، أحدث أغنايته الوطنية المصورة بعنوان "الناس في بلادي" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ولاقت الأغنية ردود فعل قوي من الجمهور خاصة وأن الكليب احتوى على ظهور خاص للإعلامية نجوى إبراهيم الشهيرة بماما نجوي وحقق الفيديو أكثر من 860 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط.

وطُرحت أغنية "الناس في بلادي" تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وكانت الأغنية قد طرحت على منصة "أنغامي" الإلكترونية ومن المقرر أن يبدأ بثها اليوم على القنوات الفضائية المصرية.

وأغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وصور الكينج مشاهد فيديو كليب الأغنية داخل إحدى المدراس الخاصة بمنطقة مصر.

وتقول كلمات الأغنية:
فِي جنوبك شَمْس وَخَضِرَة
فِي شِمَالِك بَحْرٌ ومطرة
وَفِي غربك شرقك صَحْرَاء
رملك الْمَاسّ وَيَاقُوت
فيكي الجغرافيا تَعْلَم
وَتَارِيخ فَاضِل يَتَكَلَّم
وَعِلْمُك عَلَى قَلْبِي مُعَلِّمٌ
وَبُنِيَت فِي الْعِشْق بُيُوت
‎كم شَمْسِك تَفُوت وَرَا قَمَرًا
عُمَّال بيشق الصحرا
أَنَا لِجُلّ حبيبتي السمرا
أَتْعَب وَاكْدَح وَأَمُوت
نرقص ونطير ونغني مَيْن يَعْشَق اِكْتَر مِنِّي
أَنَا حاسس إنِّي كَأَنِّي برجع طِفْل صغنتوت
وبلادي بِلَادِي بِلَادِي ليكي حِبِّي وفؤادي
ياسلام ع النَّاسُ فِي بِلَادِي وَلَا الْجَيْش المظبوط

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