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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صيدلة الفيوم» تستعد لاختبارات الفصل الدراسي الثاني

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:52 م
كلية الصيدلة بجامعة
كلية الصيدلة بجامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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استعدت كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2020 التي تبدأ في منتصف شهر يوليو الجاري.

وأكدت دكتورة منى حتة، أن الكلية حرصت على إعداد قاعات ومدرجات الامتحانات بالكلية بحيث لا يزيد عدد الطلاب في كل قاعة عن 25 طالب وطالبة، مع مراعاة التعقيم المستمر للجان قبل وبعد إجراء الامتحان وتوفير التهوية المناسبة.

وأضافت أن الكلية وفرت كمامات طبية ومطهرات للطلاب، بالإضافة إلى الأطقم الطبية المجهزة والمتواجدة بشكل مستمر طوال فترة الامتحانات، وكذلك قاعة لعزل الطلبة المشتبه إصابتهم بالعدوى ليتمكنوا من تأدية الامتحان بها، وتم التأكيد على جميع الطلاب بضرورة توافر جميع الأدوات التي يحتاجونها في الامتحان، كما جهزت إدارة رعاية الشباب بالكلية الملصقات الإرشادية بجميع قاعات وممرات الكلية.
كلية الصيدلة بجامعة الفيوم
كلية الصيدلة بجامعة الفيوم
كلية الصيدلة بجامعة الفيوم
كلية الصيدلة بجامعة الفيوم

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