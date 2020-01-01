«صيدلة الفيوم» تستعد لاختبارات الفصل الدراسي الثاني

استعدت كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2020 التي تبدأ في منتصف شهر يوليو الجاري.وأكدت دكتورة منى حتة، أن الكلية حرصت على إعداد قاعات ومدرجات الامتحانات بالكلية بحيث لا يزيد عدد الطلاب في كل قاعة عن 25 طالب وطالبة، مع مراعاة التعقيم المستمر للجان قبل وبعد إجراء الامتحان وتوفير التهوية المناسبة.وأضافت أن الكلية وفرت كمامات طبية ومطهرات للطلاب، بالإضافة إلى الأطقم الطبية المجهزة والمتواجدة بشكل مستمر طوال فترة الامتحانات، وكذلك قاعة لعزل الطلبة المشتبه إصابتهم بالعدوى ليتمكنوا من تأدية الامتحان بها، وتم التأكيد على جميع الطلاب بضرورة توافر جميع الأدوات التي يحتاجونها في الامتحان، كما جهزت إدارة رعاية الشباب بالكلية الملصقات الإرشادية بجميع قاعات وممرات الكلية.