السجن 12 عامًا لقاتل نجل الرئيس الألماني الأسبق فون فايتسكر

وقضت المحكمة بإيداع المتهم مصحة نفسية.

قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 12 عاما بحق المتهم بقتل نجل الرئيس الألماني الأسبق ريشارد فون فايتسكر.وراعت المحكمة في حكمها نقص المسؤولية الجنائية لدى المتهم، عن أفعاله، وإلا لوصل الحكم إلى السجن مدى الحياة.كان المتهم طعن الطبيب فريتس فون فايتسكر، كبير أطباء الطب الباطني بمستشفى شلوسبارك في برلين، حتى الموت أثناء محاضرة في المستشفى في التاسع عشر من نوفمبر الماضي.وكان والد المجني عليه، عمدة برلين من عام 1981 حتى 1984، ورئيسا لألمانيا من عام 1984 حتى 1994، وتوفي في عام 2015.ويواجه المتهم اتهامات بالقتل والشروع في قتل شرطي كان أصيب بجروح خطيرة بينما كان يحاول منع الهجوم.وقال المدعى عليه 57 عاما أثناء المحاكمة إنه لم يندم على أفعاله وإن مهاجمة الأسرة كانت "هدف حياة" بالنسبة له.