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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يطالب بعدم تحويل آيا صوفيا لمسجد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:47 م
البطريرك ثيوفيلوس
البطريرك ثيوفيلوس الثالث
جرجس صفوت - ماريان رسمي
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قال البطريرك ثيوفيلوس الثالث الأورشليمي:"إننا نعبر ببالغ الجدية عن قلقنا إزاء الدعوات الأخيرة التي وجهها أعضاء الحكومة التركية لتغيير الوضع الحالي لآيا صوفيا من متحف إلى مسجد".

وأضاف في بيان له:"هذه الكنيسة البيزنطية الرائع البناء، والتي تأسر العالم حتى اليوم، لها تاريخ يمتد في العالم المسيحي لأبعد من القرن السادس على مر الأجيال، مرت المنطقة وشعبها بأوقات عصيبة تركت ذكريات مؤلمة ومع ذلك، فقد كانت تركيا لما يقرب من 100 عام ضامنة لبقاء لكنيسة آيا صوفيا كمتحف من أجل الحفاظ على قدر من الحياد على الموقع، وبالتالي، فإن الناس من جميع أنحاء العالم ومن جميع الخلفيات يمكنهم الاستمتاع بروعتها الروحية والمعمارية والتاريخية".

وتابع:"علاوة على ذلك، وضع آيا صوفيا كمتحف، بدون ترتيب دقيق، قد ولد نتائج بأنه يمكن أن يكون هناك خلاف آخر، فآيا صوفيا لا تزال اليوم رمزا للتسامح، قد يجد البعض الانتعاش الروحي داخل جدرانها، البعض الآخر قد يستوحي من زمنها الإنجاز البشري، والبعض الآخر قد ينظر إليها من خلال مدلول بنائها الفريد".

واكمل:"ومع ذلك، فإن هذه المجموعة من النتائج تحقق أفضل إنصاف ممكن للموقع، الذي بلا شك يهدف دائمًا إلى إلهام رائع وإلى تمجيد الله القادر على كل شيء، وبصفتنا رعاةً للتراث المقدس في أورشليم والأراضي المقدسة، لمدة تقارب 2000 سنة متواصلة، في أرض يقيم عليها أتباع الإيمان الإبراهيمي الثلاثة على قدم المساواة فإننا نشهد بقوة على أن إمكانية الوصول تعزز السلام والاحترام المتبادل، في حين أن مواقف التفرد تعزز الصراع والمرارة".

واختتم:"نأمل ونصلي، من أجل صالح جميع الناس ذوي النوايا الحسنة، ومن أجل تركيا كدولة لديها القدرة على التأثير على منطقتنا بأكملها على طريق النمو والتعايش المتبادل، ذلك باحترام الوضع الحالي لآيا صوفيا والمحافظة عليها".

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