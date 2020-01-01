البطريرك بارثولوميوس: نكافح ضد تعنت تركيا مع كنيستنا

تحت شعار (تعنت تركي قديم جديد ضد الكنيسة الأرثوذكسية)، قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه زار صاحب الغبطة البطريرك المسكوني بارثولوميوس دير الثالوث المقدس البطريركي للروم الارثوذكس في جزيرة خالكي في تركيا، حيث يقع في نفس المكان معهد خالكي اللاهوتي الذي يعود تاريخه إلى منتصف القرن الـ 19.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن البطريرك قال: "يصادف هذا العام الذكرى السنوية التاسعة والأربعين للإغلاق المفروض على قسم اللاهوت في مدرستنا منذ عام 1971 من السلطات التركية، على الرغم من جهود البطريركية المسكونية ودعوات الشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم لإعادة افتتاح المدرسة لم تؤت ثمارها. نواصل الأمل والقتال على جبل الأمل، لا يختفي الأمل أبدًا. نحن نعلم أن إلهنا يبارك ويقوي جهودنا".