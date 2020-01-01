«الري»: مياه النيل تمثل لمصر حياة ووجودًا لملايين المواطنين

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ما زالت هناك نقاط خلافية جوهرية بين الدول الثلاث بشأن الإجراءات الفنية والقانونية لسد النهضة، مشددًا على أن هناك اهتمام بالغ بقضية سد النهضة على المستويين الدولي والمحلي.وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر 2"، أن المفاوض المصري تحمل كثيرًا خلال أكثر من 10 سنوات في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن إثيوبيا ليست لديها رغبة حقيقية حتى الآن في الوصول إلى نقاط توافق بشأن سد النهضة.وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مياه النيل تمثل لمصر حياة ووجود لملايين المواطنين، قائلا:" لن نتهاون ولن نتراجع ولن يتم الإضرار بحق كل مصري في الحياة بأي شكل من الأشكال"، مشددًا على أن جميع المؤسسات المصرية شاركت في مفاوضات سد النهضة، لكونها قضية أمن قومي، وهي قضية مصر بأكملها وليس وزارة بعينها.