الأمم المتحدة تحذّر من الاتجار بالكمامات والمنتجات الطبية

حذّرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تزايد الاتجار وتهريب الكمامات ومستحضرات التعقيم وسواها من المنتجات الطبية السيئة النوعية أو المقلّدة التي قد تشكّل خطرًا على مستخدميها.ونبّه تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن مجموعات الجريمة المنظّمة استغلّت المخاوف ومشاعر القلق المرتبطة بفيروس كورونا فتخصصت في الاتجار وتهريب هذه المواد مستفيدة من ازدياد الطلب عليها والشحّ في الكميات المتوفرة منها.وتوقع التقرير أن يكون التركيز مستقبلًا على اللقاح المضاد للفيروس عندما يتم التوصل إليه.