«إسكان النواب»: الوحدات المؤجرة ومغلقة دون استفادة ثروة مهدرة (فيديو)

قال عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار الجديد يستهدف أن يكون هناك مواكبة لتضخم الأسعار، معقبا: "ميصحش أن يكون شقة مساحتها 200 متر وإيجارها 5 جنيه".وأشار عاطف مخاليف، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، إلى أن لديه مقترح بتقييم قيمة الإيجار بما يعادل أوقية الفضة عند التأجير، مضيفًا: "يعني لو ساكن بـ 40 جنيه في عام 1950، أشوف الـ 40 جنيه بيجيبوا كام أوقية فضة في وقتها، وأقيمها بسعر الأوقية حاليًا".وأضاف أن الشقق المغلقة لمدة تصل إلى 3 سنوات، يجب حينها تحرير العلاقة بين صاحب العقار والمؤجر لصالح صاحب العقار.وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: "مفيش حد هيقفل شقة 3 سنوات وهيكون عايزها"، منوها بأن مثل هذه الوحدات المؤجرة ومغلقة دون استفادة تعتبر ثروة عقارية مهدرة.