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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر: انخفاض نسبي في أعداد ضحايا الإرهاب المدنيين في إفريقيا خلال يونيو 2020

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:34 م
الأزهر
الأزهر
أميرة العناني
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نشر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، رصدًا لأعمال الإرهاب خلال شهر يونيو الماضي، حيث شهد انخفاضًا نسبيًا في أعداد الضحايا المدنيين في القارة الإفريقية مقارنةً بالشهر الماضي، ليصل عددهم خلال هذا الشهر إلى (361)، في حين كان عدد الضحايا في الشهر الماضي (497)، في المقابل ارتفع عدد المصابين إلى (36)، بينما كان في الشهر الماضي (20) كما بلغ عدد القتلى من الجماعات الإرهابية (192)، كما انخفض عدد العمليات الإرهابية إلى (28) عملية في حين بلغت في الشهر الماضي (32) عملية، بين هجمات انتحارية وتفجيرات.

وقال التقرير الصادر اليوم الأربعاء، إذا كان عدد العمليات الإرهابية قد تقلص خلال هذا الشهر فإن دائرة انتشاره اتسعت أكثر؛ حيث أدت الملاحقات الأمنية للعناصر الإرهابية في القارة الإفريقية بشكل عام وفي غربها بشكل خاص إلى فرار مجموعات إرهابية وفتح ساحة جديد للقتال؛ وذلك مثلما حدث في ساحل العاج؛ حيث شن مسلحون هجومًا إرهابيًا لأول مرة، نتيجة هذا التوسع، ورغم هذا التراجع تبقى بوكو حرام هي الأكثر دموية خلال هذا الشهر.

وتابع: بينما في هذا الشهر، تصدرت حركة الشباب الصومالية الجماعات الإرهابية الأكثر نشاطًا في القارة بتنفيذها ما يقرب من تسع عمليات إرهابية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

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