رئيس جامعة بورسعيد يتفقد سير الامتحانات بالكليات

تفقد الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، سير أعمال امتحان السنة النهائية للفصل الدراسي الثاني لكلية التربية، حيث تفقدوا لجان الفرقة الرابعة لأول يوم امتحان وعددهم (569 طالبا وطالبة) هذا وقد اطمئن على حسن سير أعمال الامتحانات والكنترولات واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.ومن جانبه أثنى رئيس الجامعة على انضباط إدارة الكليات من حيث إعدادها لاستقبال طلابها خلال دخول ومغادرة لجان الامتحان وتوافر الإضاءة والتهوية المناسبة لضمان أداء الطلاب لامتحانهم في المناخ المناسب.كما تفقد رئيس جامعة بورسعيد سير أعمال لجان الفرقة الرابعة لكلية التربية للطفولة المبكرة، حيث تم الاطمئنان على كل ما يقدم للطلاب ومدى ملائمة ورقة الامتحان للزمن وما تم تدريسه من الفصل الدراسي الثاني.