وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يتعمدون استهداف وتشويه المنظمات الدولية

سخر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني من مزاعم المليشيا الحوثية من ضبط أسلحة مصدرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وقال في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الاكاذيب والفبركات التي تروج لها مليشيا الحوثي بشأن اسلحة أرسلتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجبهات القتال في اليمن واستخدمت فيها شعارات قديمة لم تعد تستخدمها الوكالة وطبعت والصقت بشكل بدائي في صناديق اسلحة، استخفاف بعقول اليمنيين‏".واوضح الارياني أن مليشيا الحوثي تحاول من وراء هذه الفبركات الرخيصة والمكشوفة اقحام الولايات المتحدة لتبرير تبعيتها وانقيادها الكامل خلف ايران، وإعطاء مبررات واهية لحربها على اليمنيين، والاستمرار في التغرير بالبسطاء والمخدوعين بشعاراتها المعادية لامريكا للزج بهم في محارق الموت وجبهات القتال‏ مشيرا إلى ان مليشيا الحوثي تتعمد استهداف وتشويه المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات للشعب اليمني وترفض الانصياع لضغوطها وابتزازها ومحاولاتها التلاعب بهذا الدعم وتوجيهه لصالح المجهود الحربي، وسبق واختطفت عاملين في عدد من المنظمات الدولية كمنظمة اوكسفام ومديرة منظمة سيفروورلد البريطانية‏.