«التجارية الفرنسية» تدعو رجال الأعمال للاستثمار في مصر

دعا حسن بهنام، مدير الغرفة التجارية الفرنسية، رجال الأعمال الفرنسيين والعرب لللاستثمار في مصر.وقال بهنام، خلال مؤتمر صحفي عقد عبر برنامج "زووم"، إن مصر توفر فرص عمل واستثمارات ممتازة خاصة بعد قرار السلطات المصرية بشأن تسهيل إجراءات التأسيس، ناصحا بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مثل "الكوميسا" التي تسمح بالتصدير إلى 19 دولة في شرق إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 510 مليون نسمة، وتُعَد إذًا قوة استهلاكية كبرى.وأضاف بهنام، أنه بعد فترة من عدم الاستقرار عقب أحداث 2011، تمكنت مصر من استعادة الأمن والاستقرار من جديد، فهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعد نيجيريا، دولة تستوفي الشروط الأساسية للمستثمرين من البنية التحتية، وحوالي 20 مطار و50 ميناء بحري، وقناة السويس، وآلاف الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة، وأربعة شبكات للهواتف المحمولة، وقانون استثمار جديد، والحد من الإجراءات الشكلية للحصول على التصاريح والتراخيص وغيرها من التسهيلات.