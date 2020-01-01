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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين: الصحة العالمية تؤدي دورا تنسيقيا مركزيا لا غنى عنه في مكافحة كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:24 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" إن منظمة الصحة العالمية بصفتها المنظمة الدولية الأكثر موثوقية في مجال أمن الصحة العامة العالمية، تؤدي دورا تنسيقيا مركزيا لا غنى عنه في مكافحة وباء "كورونا الجديد" (كوفيد-19) حول العالم.

وأضاف جيان –في تصريح اليوم تعليقا على إبلاغ الرئيس الأمريكي الأمين العام للأمم المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية لتبدأ الجدول الزمني لعملية الخروج من المنظمة في نفس اليوم- أن الحرب العالمية ضد (كوفيد-19) في الوقت الحاضر تمر بمرحلة حاسمة، ودعم منظمة الصحة العالمية هو دعم التعاون الدولي لمكافحة الوباء وإنقاذ الأرواح، وهذا إجماع واسع النطاق من المجتمع الدولي.

وحث جيان الولايات المتحدة على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها الدولية، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى زيادة دعم منظمة الصحة العالمية، والحفاظ بشكل مشترك على أمن الصحة العامة العالمي.

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