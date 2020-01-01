راهب «متوحد» يصلي لأجل العالم ويطلب الشفاء للمرضى

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، في ظل الأوضاع المتردّية والمآسي المخيّمة على دول الشرق الأوسط، رفع الراهب المتوحد "الحبيس" يوحنا خوند، صلاته إلى الله من أجل العالم والمرضى، والتي انتشرت بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.وقال مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، في بيان رسمي للمركز منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أن صلاة الراهب المتوحد جاءت كالاتي:" كثُرت الأمراض وتكاثرت الشرور بين البشر،نضع أمامك مرضى النفس والجسد.. كُن لهم الشفاء من كل ما يؤذي نفوسهم ويهلك أجسادهم، أبعدنا عن حكمة العالم، وامنحنا حكمتك، ونَمِّ فينا روحك، فنعرفك أكثر فأكثر، ونحبّك أكثر فأكثر، مستسلمين لروحك القدّوس. ! نسألك يا ربّ".