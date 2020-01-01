المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 258 ألف حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 258 ألفا وثماني حالات، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مكسيكو سيتي، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المكسيك جراء الفيروس بلغت 32014 حالة.وتعافى 209 آلاف و437 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 18 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.