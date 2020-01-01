«الروم الملكيين» تبحث أوضاع الأمنية في لبنان مع محافظ زحلة

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، أن المطران عصام يوحنا درويش، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع بلبنان للروم الملكيين الكاثوليك، قد زار محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، في مكتبه في سراي زحلة، حيث جرى استعراض الأوضاع الأمنيّة في زحلة والجوار، وضرورة تفعيل دور القوى الأمنية في ظلّ الظروف الصعبة الّتي يعيشها المواطنون.وأضاف مُدير المركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان، الأب عبدو أبو كسم، في بيان رسمي للمركز نشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن " أبو جودة" أبدى انفتاحه وترحيبه بأيّة مقترحات تساهم في تعزيز الأمن"، مشدّدًا على "دور البلديات في مساعدة القوى الأمنية"، ومؤكّدًا "قيام هذه القوى بدورها ضمن الإمكانيّات المتوفّرة حاليًّا".وجرى الاتفاق أن يتم تحضير لائحة مقترحات تهدف إلى ضبط الوضع الأمني، ويتم رفعها إلى المحافظ ليعرضها بدوره على مجلس الأمن الفرعي في أوّل جلسة له.