مستشفيات الإسكندرية تبدأ استقبال مرشحي مجلس الشيوخ

قال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، أن مستشفيات المحافظة، بدأت اليوم فى استقبال راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبي اللازم كشرط من شروط الترشح.وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن المستشفيات المشاركة هي مستشفيات (العامرية العام، ورأس التين العام، والجمهورية العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ومستشفى القبارى العام، وشرق المدينة التابعتين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى المجلس الطبى العام بالإسكندرية).من جانبه قال الدكتور عماد خلف، مدير عام الطب العلاجى بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن إجراء الكشف الطبي وسحب العينات لتحليل المخدرات، يتم بالمستشفيات المحددة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، فى حين يتم كشف الصحة النفسية بمقر المجلس الطبى العام بالمنشية من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 7 مساء.وأوضح "خلف" أن إجمالي تكلفة الكشف الطبي المحددة من قبل وزارة الصحة هي 2850 جنيها، مشيرًا إلى أن المجلس الطبي العام سيقوم بإخطار المتقدمين بنتيجة الكشف خلال 72 ساعة من تاريخه.