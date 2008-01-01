رئيس باركليز السابق: دفع رشاوى لحمد بن جاسم عمل «شائن»

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق، ماركوس أجيوس، أدلى بشهادته حول توقيع اتفاق سري لدفع مبالغ لأطراف قطرية، تصل إلى 351 مليون دولار، كرسوم مقابل شراء شركات تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري وأخرى مملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم لأسهم البنك إبان ذروة الأزمة المالية عام 2008.ونشر الموقع أن المسؤول التنفيذي السابق أدلي بشهادته أمام هيئة محلفين في محاكمة جنائية العام الماضي، وقال إنه لم يتم إبلاغه بالرسوم المدفوعة للقطريين إلا بعد إتمام الاتفاق بسنوات.كما تم استجواب باركليز جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق أيضا أمام المحكمة العليا في لندن، وكشفت أيضا أن شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" وأكد أن أجيوس أخبر المدعين العامين أيضًا أن الاتفاقية كانت "شائنة" ولم يكن من المفروض أن تُبرم بدون دراية من مجلس إدارة البنك.يأتي ذلك في إطار الإجراءات الجنائية المتعلقة بواقعة الرشاوى المدفوعة لحمد بن جاسم، وشركات تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، الذي كان يترأس مجلس إدارته أيضا آنذاك.