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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا فرنسيس: أفكر في ليبيا وأصلي لأجل المحتجزين

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:16 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مُدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم: ترأس قداسة البابا فرنسيس ظهر الأربعاء القداس الإلهي في كابلة بيت القديسة مرتا بالفاتيكان، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لزيارته إلى لامبيدوزا، مخصصا عظته عن الآخر.

وأضاف "أبو كسم" في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان، نشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أن البابا فرنسيس قال أثناء القداس الإلهي:"كان الازدهار والثروة الوفيرة قد أبعدا قلوب بني إسرائيل عن الرب وملآهم بالباطل والظلم، إنها خطيئة لا نسلم منها نحن أيضًا مسيحيو اليوم، إن ثقافة الرخاء، التي تحملنا على التفكير بأنفسنا وحسب، تجعلنا نفقد المشاعر إزاء صراخ الآخرين، وتجعلنا نعيش في فقاعات من الصابون، التي هي جميلة، لكنها ليست بشيء، بل هي مجرّد وهم، وهمُ ما هو غير نافع ومؤقت الذي يحمل على اللامبالاة بالآخر بل على عولمة اللامبالاة".

وتابع:"أن اللقاء مع الآخر هو أيضًا لقاء مع المسيح. وهذا ما قاله لنا المسيح نفسه. فهو الذي يقرع على بابنا جائع وعطشان وغريب وعريان ومريض وسجين ويطلب أن نلقاه ونساعده وأن يتمكّن من النزول إلى البرّ، أفكر في ليبيا، وفي مخيمات الاحتجاز وبالاستغلال والعنف اللذين يتعرّض لهما المهاجرين، برحلات الرجاء وعمليات الإنقاذ وعمليات الرفض".

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