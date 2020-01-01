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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بنها لشبابها» تطلق حملة لدعم المستشفيات والمرضى

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:14 م
بنها لشبابها
بنها لشبابها
كتب صلاح حسنى
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أطلقت مؤسسة "مبادرة بنها لشبابها"، حملة لدعم المستشفيات تحت مسمي "أهالينا" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد لتوفير الاحتياجات اللازمة والضرورية لها، ودعم المترددين للحصول على الخدمات الصحية.

وأهدت الحملة "مظلة" لمستشفى بنها للتأمين الصحي لحماية المرضى من أشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، وتوفير مكان جيد لفرز المرضى وممر آمن للفصل بين الأهالي، من مصابي الفيروس وغير المصابين، كما تم توفير مظلات للمعهد الفني الصحي ببنها لخدمة طلاب المعهد، لإيجاد بيئة صحية وآمنة
في فترة تواجدهم أثناء الدراسة بتكلفة نصف مليون جنيه.

من جانبه توجه الدكتور محمد منير، مدير مستشفي التأمين الصحي، بالشكر إلى المؤسسة مشددا على دور المجتمع المدني في تدعيم جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتدعيم الإمكانات المتاحة لمواجهة المرض.

وثمنت مديرة المعهد الفني الصحي ببنها، جهود المبادرة وما تقوم به من خدمات مجتمعية في كافة الأماكن الحكومية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعا التكاتف معها من اجل الوطن.

من جهته قال أحمد شعلان مؤسس ومنسق المبادرة إن هذا التبرع، يأتي لتلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتضامن الوطني وتفعيل دور المجتمع المدني في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي ارواح المواطنين، ودعا المجتمع المدني ورجال الأعمال إلى التبرع للمستشفيات لانها تحتاج الي الكثير من الدعم وتواجه تحد كبير في ظل ازمة كورونا والدولة بمفردها لن تفعل كل شيء.

وأشار "شعلان" إلى أن ما يتم تقديمه ليس منة على أحد ولكنه حق الدولة والناس وواجب علي كل مصري، تجاه بلده في الظروف الحالية وهدية لأهالينا البسطاء.

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