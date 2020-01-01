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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الغد»: الحكومة حريصة على مواجهة العشوائيات ومخالفات البناء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:12 م
المهندس خالد جمال
المهندس خالد جمال الدين
محمد الشريف
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أكد المهندس خالد جمال الدين نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية وأمين عام الحزب بالجيزة، أن الدولة تقوم بدور مهم في مواجهة فوضى العشوائيات ومخالفات البناء من أجل القضاء على تلك الظاهرة التي مرت عليها سنوات منذ ثورة 25 يناير.

وقال نائب رئيس الغد - في بيان اليوم - إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع رؤية تتناسب مع القوانين المنظمة للقضاء على العشوائيات والتصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن هذه الرؤية تهدف لبناء دولة جديدة قادرة على النمو والتطور، رافضة كل أشكال المخالفات أو التجاوز في الاستمرار في مخالفة القانون.

وأشار إلى أن الرئيس أعاد الأمن والأمان والاستقرار للدولة مرة أخرى بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو وما وقع على البلاد من انفلات أمني، موضحا أن في تلك الفترة قام المستغلين ومعدومى الضمير بالاعتداء على القانون في مخالفة صريحة بالقيام ببناء عقارات مخالفة دون ترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية والتعدى على أراضي الدولة الأمر الذي يستلزم وقفة جادة من قبل الدولة لفرض سيادتها مرة أخرى وتطبيق القانون على الجميع دون محاباة.

وتابع أمين عام حزب الغد بالجيزة، أن البعض قام بمخالفة شروط التراخيص التطلع إلى الثراء الفاحش على حساب حياة المواطنين، مشيدا بما تقوم به الحكومة حاليا بناءً على توجيهات الرئيس في هدم العقارات المخالفة للبناء، واسترداد أراضى أملاك الدولة، وفرض هيبة القانون.

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