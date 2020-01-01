15 يوليو الحكم على محمد رمضان فى سب الطيار الموقوف

حجزت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" والتى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى سمعته وشرفه لجلسة 15 يوليو؛ للحكم.وكان المحامي مجدي حلمي، قد تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات، مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.