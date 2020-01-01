إحالة 3 متهمين بسرقة الشقق السكنية بالساحل للمحاكمة

قررت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنح في اتهامهم بسرقة الشقق السكنية.كشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها ياسر أبوغنيمة، المحامي العام، أنه عقب تلقى قسم شرطة الساحل، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام متهمين بسرقة عدد من الشقق السكنية.وبإجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية الجناة، تم التوصل للمتهمين وضبطهم وهم كلِ من: "ي. ا"، مسجل خطر، ٢٨سنة، "ص. ر"، حداد، ٢٩ سنة، "ج. ع"، عاطل، ٢٥ سنة، وبحوزتهم: " أموال، ٣ شاشات عرض،٢ لاب توب، ٣ هواتف محمولة".وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابات المختصة والتي أصدرت قرارها السابق.