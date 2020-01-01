الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في المملكة ماريا هادجيثيو دوسيو، سبل تمتين أواصر التعاون الثنائي بين الجانبين، لا سيما في المجالات التنموية والاقتصادية.وناقش الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء - آلية تعزيز الاستجابة في التعامل مع التحديات الناجمة عن أزمات اللجوء التي تتعرض لها المملكة من ناحية، وكيفية دعم المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين من ناحية أخرى.وأكد وزير الداخلية الأردني حرص الوزارة على فتح آفاق أوسع للتعاون والتشبيك مع الاتحاد الأوروبي، مشيدا بدور الاتحاد في دعم المشاريع التنموية والاقتصادية التي يجرى تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.وأوضح الوزير أن الملف التنموي جزء لا يتجزأ من استراتيجية وزارة الداخلية التي تعمل باستمرار لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المشاريع التي تنسجم مع المزايا النسبية لمحافظات المملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالعملية التنموية وإقامة المشاريع للحد من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المحافظات.من جانبها، أكدت المسؤولة الأوروبية أهمية زيادة مستوى التعاون والتنسيق بين الأردن ودول الاتحاد، ومساعدة المملكة في تعاطيها الإيجابي مع أزمات اللجوء، مشددة على دعم الاتحاد لهذا الدور لمساعدة الأردن في تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن هذه الأزمات.وقالت إن الاتحاد الأوروبي يسعى باستمرار إلى تطوير مشروعاته في الأردن، وزيادة حجم المساعدات، لتمكينه من تجاوز التحديات والصعاب التي يواجهها الاقتصاد المحلي.