رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير بريطانيا في العراق يعلق على اغتيال الهاشمي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:17 م
هشام الهاشمي
هشام الهاشمي
أ ش أ
طباعة
قال السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، اليوم الأربعاء، إن مواجهات الميليشيات المسلحة في العراق تتطلب تعزيز مؤسسات الدولة وتعاون دول الجوار ولا سيما إيران.

وأضاف الدبلوماسي البريطاني -في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية- أن اغتيال الباحث هشام الهاشمي شكّل مأساة للعراق والشعب العراقي، معربا عن حزنه لمقتل الهاشمي، واصفا إيه بـ"المفكر المميز والصادق والشجاع".

وتابع "للأسف كانت هناك تهديدات كثيرة ضد الصحفيين والسياسيين والأجانب في العراق"، مشددا على ضرورة المحاسبة والمحاكمة لمرتكبي جريمة اغتيال الهاشمي.

وأوضح أنه من المهم للمجتمع الدولي أن يدعم الدولة العراقية ومؤسساتها، معربا عن أمله في أن يؤدي التحقيق الذي فتحته بغداد في الجريمة في الوصول إلى نتائج.

ولفت إلى أنه لا يوجد دعم بريطاني مباشر لعملية التحقيق، لكن أكد الدعم لمؤسسات الدولة العراقية في مجالات كثيرة مثل التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتدريب القوات العراقية على أيدي خبراء عسكريين بريطانيين.

وقال السفير البريطاني في بغداد إنه تحدث مع رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي ومسئولين في القضاء العراقي و"لمس منهم إرادة قوية في محاسبة المسئولين عن جريمة اغتيال الهاشمي"، مشددا على وجود علاقة متميز بين لندن وبغداد ووجود تعاون وتنسيق في مجالات كثيرة.

واعتبر أن الهجمات الصاروخية التي تقوم بها الميليشيات المسلحة في العراق، لا تمثل تهديدا ضد الأجانب والتحالف الدولي فحسب، بل تطال العراقيين أنفسهم، مشيرا إلى إن هذه الهجمات تؤدي إلى تأثير سلبي على أمن العراق واستقراره، مشددا على أنه "بدون استقرار، لن يكون استثمار".

وقال إنه يجب العمل على تحسين مؤسسات الدولة العراقية وخاصات في قاعات الجيش وجهاز مكافح الإرهاب، مشددا على أن العراق يحتاج أيضا دعما من الدول المجاورة، خاصة إيران من أجل تعزيز الاستقرار.

وبشأن الهجمات العسكرية التركية المتتالية في شمالي العراق، قال السفير البريطاني إن أمر احترام السيادة العراقية مهم، وتمنى هيكي وجود حل بدلوماسي لكل التحديات بين العراق وتركيا، مؤكدا أن لندن تشجع التعاون بين بغداد وأنقرة.

كان مسلحون مجهولون قد اغتالوا مساء أمس الأول الاثنين، الهاشمي بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله في حي زيونة بالعاصمة بغداد، في حادثة أثارت غضبا في العراق وتنديدا دوليا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائيا هاما بشأن رصيد الإجازات

حقيقة وجود إصابات بـ«الطاعون الدملي» في مصر

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

إنفوجراف

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أسباب وطرق علاج صوت الشخير

6 أنواع مواد غذائية ضارة بالصحة

علماء يحذرون: كورونا قد يسبب «تلف دماغي»

كيف يؤثر كورونا على الدماغ؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

«ونس الكتب» تطلق تحديا لقراءة 5 كتب شهريا لشباب 10 دول عربية

إطلاق خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني ذات الطابع المعماري

«ثقافة السعودية» تعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر

«ثقافة الأردن» تدعو المواهب الشابة للتسجيل في منصة «شغفي»