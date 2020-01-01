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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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إنفوجراف
انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:10 م
مكملين
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تشهد قناة «مكملين» الإخوانية انهيار سقف القناة على رأس مؤسسيها، وترصد «الدستور» في هذا الإنفوجراف إجراءات القناة خلال هذة الفترة.
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