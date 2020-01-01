من خلال «تيك توك».. رئيس فرنسا يهنئ الناجحين بالثانوية العامة

استخدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى برنامج "تيك توك" لتهنئة الناجحين في الشهادة الثانوية العامة بعد سنة "خارجة عن المألوف" في فيديو نال استحسانا كبيرا وجلب له 145 ألف مشترك.وقال الرئيس الفرنسي الذي صور واقفا في حدائق القصر الرئاسي بعد ساعات على صدور نتائج الشهادة الرسمية "في حال حصولهم على شهادة الثانوية العامة للتو هذه الرسالة موجهة إليكم تهانينا لقد أتى ذلك نتيجة لعملكم".وتابع في الشريط القصير "أنتم الجيل الذي نسميه أحيانا جيل عالم ما بعد كورونا".وختم الرئيس الفرنسي: "أنا سأبذل المستطاع من موقعي لكي تعمل الحكومة على أن يكون العالم أفضل".