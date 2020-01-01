جامعة أسيوط تستقبل الطلاب لأداء امتحانات الفرق النهائية (صور)

شهدت جامعة أسيوط اليوم استقبال طلاب الفرق النهائية لأداء امتحانات نهاية العام الجامعي بعد فترة انقطاع الطلاب عن تواجدهم بالحرم الجامعي امتدت لأكثر من 3 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي قد اتخذتها الحكومة المصرية مسبقاّ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وكان في استقبالهم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، والطالب محمد عصام الدين أمين عام إتحاد طلاب الجامعة وعدد من أعضاء الإتحاد المتطوعين في مبادرة "إحنا معاكم".وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد عمداء الكليات ووكلائها المختصين وأساتذة المادة الممتحنة داخل اللجان.كما تم التنسيق مع المستشفيات الجامعية وتواجد الأطقم الطبية داخل اللجان مع وجود كافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الأولية على أى حالة مرضية ووسط تواجد سيارات الإسعاف لنقل أية طالب تستلزم حالته خدمة صحية عاجلة بإحدى مستشفيات أسيوط الجامعية.وأشار الدكتور شحاتة غريب أن الإجراءات الوقائية للامتحانات تتم بالتعاون مع مبادرة "إحنا معاكم" والتي تضم 100 طالب من المتطوعين للمشاركة في الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى المعلن عنها منذ لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة وحتى وصولهم للجان الامتحانات وبمشاركة اتحاد طلاب الجامعة واللجنة العليا للأنشطة الطلابية.وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم توفير 30 جهاز كاشف حراري لقياس درجة حرارة الطلاب الممتحنين على بوابات الجامعة وكذلك على أبواب اللجان، مع توزيع مطهر أيدي ومعقم، والتأكد من ارتداء الطالب للكمامة والتزامه بإرشادات خط سيره وترك مسافة بينية كافية بين كل طالب وكذلك عدم تجاوز عدد الطلاب بكل لجنة عن 15 طالب وترك معقد شاغرًا بجوار وخلف كل ممتحن.