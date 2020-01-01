مصرع وإصابة اثنين إثر انقلاب سيارة نقل بأسوان (صور)

وقع حادث أنقلاب سيارة نقل ثقيل بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، مساء اليوم الإربعاء، ما أسفر عن مصرع السائق ولفظ أنفاسه الأخيرة، وإصابة شخص أخر.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى مصرع وإصابة شخصين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، والمتوفي إلى مشرحة أسوان العمومية.وتلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى مصرع وإصابة شخصين، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وستباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.