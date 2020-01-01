إصابة رئيس وحدة الكلى فى مستشفى الخانكة بكورونا

أعلن مستشفى الخانكة عن إصابة الدكتور أحمد إبراهيم عبدالعال، رئيس وحدة الكلى الصناعية في المستشفى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).في السياق، أعلن المستشفى عن وفاة حالة وعزل 9 مصابين آخرين بالفيروس بينهم 4 حالات شبه تحسنت بوحدة الغسيل الكلوي ويتم الغسيل الكلوي لهم بقاعة العزل.وأوضح الدكتور سيد سليمان مدير عام المستشفي أنه تم تشكيل لجنة طبية للإشراف على وضع بروتوكولات علاج مرضى العزل وتنفيذها ووضع محددات الدخول والخروج للمرضي بناء على حالة المريض.