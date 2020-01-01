وفاة والدة الفنان محمد علاء

أعلن الفنان محمد علاء وفاة والدته، اليوم الأربعاء، وذلك عبر حسابه في «فيسبوك»، بعد يومين من إعلانه إجرائها عملية «قلب مفتوح».وكتب «علاء»: «توفيت إلى رحمة الله أمي.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. العزاء في المقابر أمام مرور حلوان أو الاتصال على الهاتف».آخر أعمال الفنان محمد علاء هي مسلسل «البرنس» مع محمد رمضان في رمضان الماضي، ومسلسل «جمع سالم» من بطولة زينة.