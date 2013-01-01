13 أغسطس.. الحكم على متهم بـ«لجان المقاومة الشعبية»

حجزت محكمة الحنايات، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، الحكم على متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»، إلى جلسة 13 أغسطس المقبل.وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.