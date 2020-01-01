أستاذ ميكروبيولوجيا: الصين استخدمت الطريقة الكلاسيكية في إنتاج لقاح كورونا

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجيا، إن كبار السن أو متوسطي العمر ممن يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا حال الإصابة به.وأضاف هاشم، خلال مداخلة "كسترا نيوز"، أن الصين توصلت إلى لقاح ضد فيروس كورونا، وسيقومون أولا بتطعيم أفراد الجيش، موضحا أن الصين لم تستغرق وقتا في إنتاج اللقاح لأنها استخدمت الطريقة الكلاسيكية في إنتاجه.وأوضح أستاذ الميكروبيولوجيا أن التطعيم الجاري إنتاجه في أمريكا ولندن يعتمد على الطرق الحديثة، حيث أنهم مازالوا في مرحلة التجارب السريرية.ونوه إلى أن منظمة الصحة العالمية تقيم دراسات كل عام على الانفلونزا لاستخراج وتصنيع التطيعم الجديد للانفلونزا حيث أن الفيروس يتغير كل عام عن الذى قبله.