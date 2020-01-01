الكنيسة تطلق سلسلة عظات «تأمل في آية»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة سلسلة عظات جديدة بعنوان "تأمل في آية".وشارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في الحلقة الأولى من سلسلة العظات وقدم تأملا بعنوان "صلوا واشكروا وافرحوا"، عبر المركز الإعلامي للكنيسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر، وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل، وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.