رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هيبة: رفع احتياطي الطاقة الكهربائية في مصر إلى 20% (فيديو)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:48 م
الطاقة الكهربائية
الطاقة الكهربائية
ياسمين عباس
طباعة
قال المهندس أيمن هيبة، عضو جمعية الطاقة المتجددة وخبير الطاقة، إن التحضير لإنشاء محطة للكهرباء كان يستغرق عاما أو عامين إلى أن يتم طرح مناقصة وترسيتها على مقاول، وتدبير الأموال اللازمة.

وأوضح المهندس أيمن هيبة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن الاعتمادات والتنفيذ يستغرق 4 سنوات، ولكن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي مختلف تماما عن ذلك حيث اختصر الإجراءات الزمنية فضلا عن اختصار مراحل التنفيذ، وهو ما أشادت به الشركات العالمية التي نفذت المحطات العملاقة في مصر.

وأضاف عضو جمعية الطاقة المتجددة وخبير الطاقة، أنه جرى توفير 25 ألف ميجا منذ 2014 وحتى اليوم، وهو ما يقارب ما كان موجودا في السنوات الماضية كاملة، ما رفع الاحتياطي الموجود من الطاقة الكهربائية في مصر إلى 20% وهو ما يقارب بالمعدلات العالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

موقع الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

إنفوجراف

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أسباب وطرق علاج صوت الشخير

6 أنواع مواد غذائية ضارة بالصحة

علماء يحذرون: كورونا قد يسبب «تلف دماغي»

كيف يؤثر كورونا على الدماغ؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

«ونس الكتب» تطلق تحديا لقراءة 5 كتب شهريا لشباب 10 دول عربية

إطلاق خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني ذات الطابع المعماري

«ثقافة السعودية» تعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر

«ثقافة الأردن» تدعو المواهب الشابة للتسجيل في منصة «شغفي»