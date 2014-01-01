هيبة: رفع احتياطي الطاقة الكهربائية في مصر إلى 20% (فيديو)

قال المهندس أيمن هيبة، عضو جمعية الطاقة المتجددة وخبير الطاقة، إن التحضير لإنشاء محطة للكهرباء كان يستغرق عاما أو عامين إلى أن يتم طرح مناقصة وترسيتها على مقاول، وتدبير الأموال اللازمة.وأوضح المهندس أيمن هيبة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن الاعتمادات والتنفيذ يستغرق 4 سنوات، ولكن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي مختلف تماما عن ذلك حيث اختصر الإجراءات الزمنية فضلا عن اختصار مراحل التنفيذ، وهو ما أشادت به الشركات العالمية التي نفذت المحطات العملاقة في مصر.وأضاف عضو جمعية الطاقة المتجددة وخبير الطاقة، أنه جرى توفير 25 ألف ميجا منذ 2014 وحتى اليوم، وهو ما يقارب ما كان موجودا في السنوات الماضية كاملة، ما رفع الاحتياطي الموجود من الطاقة الكهربائية في مصر إلى 20% وهو ما يقارب بالمعدلات العالمية.