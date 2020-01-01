تجديد حبس هدير الهادي في التحريض على الفسق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، حبس هدير الهادي، فتاة "تيك توك"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها في التحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات فاضحة تخدش الحياء، ومخالفة قيم المجتمع، وممارسة الأعمال المنافية للآداب.كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.وألقت أجهزة الأمن على هدير الهادي، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من ينشر فيديوهات غباحية ومحاسبة مرتكبيها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.