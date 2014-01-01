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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة المتهمين في الاستيلاء على أراضي «جميرا باي»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:55 م
محكمة
محكمة
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قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على أراضى «جميرا بأى رأس الحكمة»، وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات لمتهمين بتزوير عقود بيع الأراضي

وكان المحامى العام لنيابة غرب الإسكندرية، المستشار وليد محمد البحيرى، فى القضية رقم 6341 لسنة 2016 جنايات برج العرب إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأفاد قرار الإحالة أن المتهم الأول ويدعى جمال ثابت جرجس ميخائيل "محبوس"، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ارتكب وآخر مجهول تزويرًا فى محررات رسمية وهى "التوكيل رقم 7535أ لسنة 2014 توثيق برج العرب".

وذلك أثناء تأدية وظيفته بأن حرر بياناتها حال كونه المختص، وهذا يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت كذبًا، مثول المجنى عليها سهام إبراهيم أحمد نسيم، "صاحبة الأرض"، بشخصها أمامه لتحرير التوكيل الصادر، لصالح المتهم الثانى، وتوقيعها بالاستيلاء فى دفتر رسمي.

وتابع القرار أن المتهم المجهول أمد المتهم الأول بيانات المجنى عليها، ما تسبب فى وضع توقيع وبصمة مزورة على محررات رسمية، وذلك مقابل حصوله على ربح ومنفعة دون وجه حق من وظيفته العمومية، لا سيما إضرارا عمدًا بمصالح الجهة التى يعمل بها والمتعاملين معها.

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