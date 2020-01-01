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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يصدر عددًا من القوانين بربط موازنة بعض الهيئات العامة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:51 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ بإجمالي قدره مائة واربعة وأربعون مليونا وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيها.

كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١، بإجمالي قدره تسعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونا وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١، بإجمالي قدره مليارًا ومائتان وسبعة ملايين وثمانمائة وسبعون ألف جنيه.

كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١، بإجمالي قدره ستة مليارات وثلاثمائة وواحد مليون ومائة وتسعة وعشرون ألف جنيه.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة المصرية للبترول للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١، بإجمالي قدره ستمائة وثمانون مليارا وخمسمائة وواحد وستون مليونا وثمانمائة وستة واربعون الف جنيه.

كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١، بإجمالي قدره سبعة مليارات وستمائة وتسعة وعشرون مليونا واربعة واربعون الف جنيه.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١، بإجمالي قدره تسعمائة وسبعة وثلاثون مليون جنيه.

كما أصدر رئيس الجمهورية قانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١، بإجمالي قدره مائة وستة ملايين ومائة وثلاثون ألف جنيه.

وأصدر الرئيس السيسي كذلك قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١، بإجمالي قدره ثلاثة واربعون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألف جنيه.

نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.

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