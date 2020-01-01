تأجيل محاكمة سما المصرى فى «سب ريهام سعيد» لـ22 يوليو

أجلت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، اليوم الأربعاء، محاكمة سما المصري في اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد، إلى جلسة 22 يوليو؛ للاطلاع.واتهمت ريهام سعيد سما المصري بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كل الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قد قضت برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.كان النائب العام قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.