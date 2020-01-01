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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«ثقافة الأردن» تدعو المواهب الشابة للتسجيل في منصة «شغفي»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:42 م
الدكتور غسان طنش
الدكتور غسان طنش
جمال عاشور
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دعت وزارة الثقافة الأردنية، المواهب الشابة إلى التسجيل في منصة "شغفي" الإلكترونية للتدريب على مختلف الفنون والصناعات الثقافية.

وتقدم المنصة التي أطلقتها الوزارة في مايو الماضي، التدريب في 7 حقول هي( الفنون التشكيلية والبصرية، والفنون الموسيقية، والصناعات الثقافية، وفنون التصميم، والفنون الأدائية، والتصوير وصناعة الأفلام، والكتابة الإبداعية).

وقال المشرف على المنصة الدكتور غسان طنش، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة ابتكرت المنصة لإيصال رسالتها في التدريب على الفنون والصناعات الثقافية بعد توقف قسري لمركز تدريب الفنون التابع للوزارة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على حقوق الطلبة، حيث تم نقل برامج المعهد، إضافة لبرامج أخرى إلى منصة "شغفي"، لإيصال الرسالة الثقافية وخدمة المجتمع الأردني خلال فترات التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن الحقول السابقة متوفرة على الموقع الالكتروني https:shaghafi.gov.jo وتتضمن 50 برنامجا تدريبيا، من بينها تعلم الرسم الواقعي والرسوم المتحركة وعالم الأزياء، وأساسيات الرسم والتلوين، والرسم على الخشب، وفن الجرافيك، والعزف على الآلات الموسيقية.

كما تتضمن صناعة الإكسسوارات المنزلية من الجلد، والتنجيد باستخدام خامات التطريز، والخزف والفسيفساء، وصناعة الطائرة الورقية، وتصميم الأزياء، وتعلم مهارات التمثيل، والوقوف على خشبة المسرح، ومبادئ وأساسيات التصوير الفوتوغرافي، والتدريب على استراتيجيات كتابة القصة للأطفال، وكتابة الشعر وتقنيات كتابة القصة.

واشار الدكتور "طنش" إلى أن المحتوى التدريبي المقدم على المنصة من قبل 40 مدربا ومدربة يتم وفق مناهج علمية، ويخضع للتدقيق من قبل فريق في الوزارة للتحقق من جودته، ومدى مناسبته للفئات العمرية، كما يشرف على المنصة كادر تقني مختص بالتصوير والمونتاج والإخراج. واكد ان الوزارة استعانت بعدد من الأدباء والفنانين الأردنيين والحرفيين المعروفين على المستويين المحلي والعربي، ولديهم قدرات متميزة لتطوير هذا المحتوى.

وحول الخطط المستقبلية، بين المشرف على المنصة أن الوزارة تسعى للوصول إلى 100 برنامج تدريبي في معظم حقول الثقافة والفنون، وتسجيل الحرف والآلات الشعبية، ما يسهم في توثيق الفنون الشعبية، ويعيد لها الألق من جديد، وإضافة إلى دراسة منح شهادات لمن ينهي مساقا معينا في المنصة.

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