البحرية التركية تستفز «المتوسط» بتدريبات قرب سواحل ليبيا

قالت جريدة «يني شفق» التركية، اليوم الأربعاء، إن البحرية التركية أعلنت عن إجراء مناورات وتدريبات في شرق البحر المتوسط، خاصة قرب السواحل الليبية، أمس الثلاثاء، فيما يعد استفزازا جديدا بالمنطقة.ووفقا للصحيفة التركية، فقد حددت البحرية التركية أسماء المناطق التي جرت فيها التدريبات، ومنها بارباروس ودرغوث رئيس وجاكا باي، استعدادًا لما اسمته بـ«الحرب».وتابعت الصحيفة: أن البحرية التركية أجرت من قبل مناورة ضخمة مع القوات الجوية التركية في شرق البحر المتوسط ​​الشهر الماضي.