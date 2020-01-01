قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه يأمل أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة الوفاق بالتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.وتابع لافروف: الجيش الوطني الليبي مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار"، وفقا لما نقلته وكالة انترفاكس الروسية منذ قليل.يأتي هذا في أعقاب تكبد القوات التركية في قاعدة الوطية في ليبيا خسائر كبيرة على يد الجيش الوطني الليبي.