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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 125 مخالفة تموينية للمخابز والأسواق في ملوي بالمنيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:36 م
حملة علي المخابز
حملة علي المخابز والأسواق
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي، الحملات التموينية على المخابز البلدية بقرى المركز، وأسفرت الحملات عن تحرير 125 مخالفة تموينية، منها 101 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة)، وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 22 مخالفة تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار – بدون ترخيص - منتجات منتهية الصلاحية – سلع مجهولة المصدر – عدم وجود فواتير – شهادات صحية)، كما تم تحرير محضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص.

كما ضبطت الوحدة المحلية لمركز ملوي خلال الحملات، 452 علبة سجائر مختلفة الأنواع وتم تجميعها بدون ترخيص لبيعها في السوق السوداء وبدون فواتير.
تحرير 125 مخالفة تموينية للمخابز والأسواق في ملوي بالمنيا
حملة علي المخابز والأسواق
حملة علي المخابز والأسواق
تحرير 125 مخالفة تموينية للمخابز والأسواق في ملوي بالمنيا
حملة علي المخابز والأسواق
حملة علي المخابز والأسواق

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