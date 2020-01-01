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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطلين بـ 45 طربة حشيش بمطروح

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:29 م
طربة حشيش
طربة حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية؛ لتورطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما 45 طربة لمخدر الحشيش بمحافظة مطروح.

تابعت الإدارة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، عاطلين، تخصصا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطهما فى كمين أُعد لهما في الإسكندرية، وبحوزتهما 45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11،250 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 585 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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