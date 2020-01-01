رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ60 جنيها للكيلو.. «تموين شمال سيناء» تفتح باب حجز أضاحي العيد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:28 م
أضاحي العيد
أضاحي العيد
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، عن بدء حجز أضاحي عيد الأضحى.

وأوضح البيان أن الحجز متوفر بسعر 60 جنيها للكيلو قائم - تحت العجز والزيادة -، ويسدد مبلغ 200 جنيه لجدية الحجز طرف إدارة التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين والتجارة الداخلية.

وقال فتحى راشد وكيل وزارة تموين شمال سيناء، إن حملات تموينية موسعة يجرى تنفيذها مع الجهات المختصة لمراقبة الأسواق قبل حلول العيد، ومحاربة أى استغلال من التجار.

وأشار إلى أن شوادر بيع الأضاحى التى يقيمها التجار تخضع للعرض والطلب بين البائع والمشترى، لافتا إلى أن أسواق شمال سيناء تشهد وصول كميات من رؤوس الأغنام والماعز والأبقار يتم عرضها وبيعها للمواطنين فى شوادر فى مدن المحافظة.

وسبق وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء فى بيان لها بدء بيع صكوك أضاحي عيد الأضحى لهذا العام لذبح الأضاحي وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا والأسر الفقيرة وفقا للضوابط التى أقرها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وحددت الأوقاف سعر صك الأضحية هذا العام يبلغ 1800 جنيه، وتم توفيره فى ديوان عام المديرية بالعريش والإدارات التابعة لها ومختلف المساجد على مستوى المحافظة، مع استمرار عملية بيع صكوك الأضاحي حتى وقفة عرفات، وقيمة مبلغ الصك بالكامل تصل من المتصدق إلى الفقير، ولا توجد أى مصروفات إدارية أو إعلانية أو أى نوع من المصروفات، ويمكن الدفع عن طريق شراء الصك، والتحذير من دفع أى مبالغ دون الحصول على الصك أو عن طريق إيداع المبلغ المتصدق به أيا كان "صك أو أكثر" فى أرقام الحساب الخاصة بمشروع الصكوك بالبنك المركزى المصرى أو بنك مصر أو البنك الأهلى المصري.

موضوعات متعلقة

للتصالح.. انقضاء دعوى اتهام شادى محمد لزوجته بالسرقة

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

مصادر: ترحيل صفوت الشريف لقسم الخليفة

حقيقة وجود إصابات بـ«الطاعون الدملي» في مصر

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

خبير مناخ: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار «غير اعتيادية» اليوم وغدًا

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

6 أنواع مواد غذائية ضارة بالصحة

علماء يحذرون: كورونا قد يسبب «تلف دماغي»

كيف يؤثر كورونا على الدماغ؟

طبيب روسي: لا يوجد شيء اسمه موجة ثانية من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

إطلاق خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني ذات الطابع المعماري

«ثقافة السعودية» تعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر

«ثقافة الأردن» تدعو المواهب الشابة للتسجيل في منصة «شغفي»

وزيرة الثقافة: «الصوت الذهبى» تهدف لإعادة أمجاد الطرب العربى