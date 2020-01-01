بـ60 جنيها للكيلو.. «تموين شمال سيناء» تفتح باب حجز أضاحي العيد

أعلنت اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، عن بدء حجز أضاحي عيد الأضحى.وأوضح البيان أن الحجز متوفر بسعر 60 جنيها للكيلو قائم - تحت العجز والزيادة -، ويسدد مبلغ 200 جنيه لجدية الحجز طرف إدارة التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين والتجارة الداخلية.وقال فتحى راشد وكيل وزارة تموين شمال سيناء، إن حملات تموينية موسعة يجرى تنفيذها مع الجهات المختصة لمراقبة الأسواق قبل حلول العيد، ومحاربة أى استغلال من التجار.وأشار إلى أن شوادر بيع الأضاحى التى يقيمها التجار تخضع للعرض والطلب بين البائع والمشترى، لافتا إلى أن أسواق شمال سيناء تشهد وصول كميات من رؤوس الأغنام والماعز والأبقار يتم عرضها وبيعها للمواطنين فى شوادر فى مدن المحافظة.وسبق وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء فى بيان لها بدء بيع صكوك أضاحي عيد الأضحى لهذا العام لذبح الأضاحي وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا والأسر الفقيرة وفقا للضوابط التى أقرها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.وحددت الأوقاف سعر صك الأضحية هذا العام يبلغ 1800 جنيه، وتم توفيره فى ديوان عام المديرية بالعريش والإدارات التابعة لها ومختلف المساجد على مستوى المحافظة، مع استمرار عملية بيع صكوك الأضاحي حتى وقفة عرفات، وقيمة مبلغ الصك بالكامل تصل من المتصدق إلى الفقير، ولا توجد أى مصروفات إدارية أو إعلانية أو أى نوع من المصروفات، ويمكن الدفع عن طريق شراء الصك، والتحذير من دفع أى مبالغ دون الحصول على الصك أو عن طريق إيداع المبلغ المتصدق به أيا كان "صك أو أكثر" فى أرقام الحساب الخاصة بمشروع الصكوك بالبنك المركزى المصرى أو بنك مصر أو البنك الأهلى المصري.