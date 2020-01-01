بينها «تيك توك».. تطبيقات تتجسس على مستخدمى «آيفون»

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن أن مجموعة من الباحثين رصدوا 50 تطبيقًا شهيرًا يتجسس على مستخدمي هواتف الآيفون، لافتًا إلى أنه من بين تلك التطبيقات التي تتجسس على الهواتف المحمولة برامج "التيك توك" و"لينك إن" و"جوجل نيوز" و"علي إكسبرس"، معلقًا أنه توجد تطبيقات عديدة ويتم اكتشافها تدريجيًا.وأضاف حجاج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عند تحميل تلك التطبيقات تكون خالية من آي معلومات توضح للمستخدم أنها قادرة على التجسس، ولكن مع التحديث الذي يحدث أوتوماتيكيا تظهر في البرنامج بعض الثغرات ومن خلالها يتم جمع البيانات المتوافرة على الهواتف أو سلوك المستخدم.وأوضح أن جميع التطبيقات والبرامج تتسابق خلال الفترة الأخيرة لجمع معلومات عن سلوك المستخدمين لدراسة سلوكهم لإعطائهم محتوى تسويقي يتناسب مع اهتمامهم.